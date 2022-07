Vacanze all'estero? Impara l'inglese con la Summer English School

Che tu voglia rispolverare il tuo inglese oppure imparare le basi della lingua in vista di una vacanza all’estero, il metodo migliore è affidarsi a un’azienda e competente. La Summer English School di British Council è ciò che fa per te: che tu sia uno studente principiante oppure avanzato, potrai beneficiare di un sistema personalizzato e progettato in base alle tue esigenze. Ti aspettano una gamma completa di argomenti, studiati per tutti i livelli di competenza e frutto di oltre ottant’anni di esperienza nell’insegnamento. Le classi sono internazionali (di gruppo oppure private), con insegnanti esperti di British Council e 100% online che si adattano al tuo stile di vita.

La Summer English School apre le sue porte con quattro diversi corsi. Il primo è quello di inglese aziendale, studiato per coloro che vogliono portare la propria carriera al livello successivo: impara a esprimere opinioni, consigli e gestire conversazioni in ambito professionale. Poi c’è il corso di inglese generale, perfetto per chi vuole semplicemente imparare la lingua da zero oppure migliorare le proprie capacità nella vita quotidiana. Il corso di inglese per viaggiare, invece, è adatto per chi ha sempre la valigia tra le mani. Infine c’è il corso intensivo per l’estate, che offre un’ampia selezione di lezioni da seguire senza limiti di orario e in qualsiasi ordine.

Summer English School mette a disposizione due piani di abbonamento mensile, che grazie alla promozione in corso sono in offerta al 20% di sconto. Il piano “Gold” offre 10 crediti a 94 euro al mese, mentre il piano “Platinum” 15 crediti a 116 euro al mese. Puoi utilizzare i crediti per prenotare le lezioni di gruppo e private. Ad esempio una lezione di gruppo da 55 minuti ti costa 1 credito, mentre una privata da 25 minuti costa 2 crediti. Puoi annullare il pagamento mensile in qualsiasi momento oppure effettuare una prova gratuita di 7 giorni.

