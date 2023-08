Vacanze senza TERRORE: telecamera WiFi esterno a 360°, prezzo MINI

Vai in vacanza e non ti preoccupare del tuo appartamento o della tua casa. Con una telecamera WiFi da esterno hai tutto sotto controllo e anche se ti trovi a chilometri di distanza, non hai problemi. Questo gioiellino di TP Link è un concentrato di tecnologie quindi ti puoi fidare.

Collegati su Amazon dove non solo è disponibile con un ribasso del 17% ma se spunti il coupon risparmi ancora di più. Prezzo finale di appena 39,99€ e non pensi ad alternative. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi Esterno: non farti problemi in vacanza

Utile per questo periodo estivo ma anche per il resto dell’anno. La telecamera WiFi da esterno non è da ignorare soprattutto se hai una casa con giardino o con terrazzo. La monti in quattro e quattr’otto e da utilizzare è semplicissima.

Ha un bel obiettivo da 1080p per non perderti alcun dettaglio ma no avere dubbi: ha anche tanti altri pregi. Infatti al suo interno non mancano all’appello:

visione notturna;

sensore di movimento;

audio bidirezionale;

notifiche push.

Per quanto riguarda la gestione, invece, puoi sia scaricare l’applicazione sul tuo smartphone che sfruttare la tua voce. Con la compatibilità con gli assistenti vocali come Alexa hai tutto a portata di mano.

Naturalmente non te l’ho precisato prima ma il dispositivo è completamente impermeabile per non incontrare guasti o problematiche varie quando piove e così via.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti la tua telecamera WiFi esterno di TP Link a soli 39,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.