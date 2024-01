Vacuum Cleaner G9 Plus, la scopa elettrica senza fili POTENTE per pulire dove vuoi (-39%)

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus rappresenta l’evoluzione delle scope elettriche senza fili, offrendo una serie di funzionalità avanzate e prestazioni di pulizia eccezionali. La G9 Plus è dotata di un motore potente che offre un’aspirazione massima di 120AW, che è sufficiente per pulire efficacemente polvere, sporco e detriti da diverse superfici, inclusi pavimenti duri, tappeti e moquette. Oggi hai l’occasione di farla tua a soli 169€ su Amazon con lo sconto forte del 39% con le spedizioni gratuite via Prime.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus, la scopa elettrica senza fili WOW

La batteria integrata offre fino a 60 minuti di autonomia con una singola carica, permettendoti di pulire grandi aree senza dover interrompere la pulizia per la ricarica. La spazzola principale è progettata per evitare l’ingresso dei capelli e dei peli nell’unità principale, riducendo al minimo i grovigli e semplificando la manutenzione. La G9 Plus è dotata di un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati che cattura efficacemente le particelle più piccole, tra cui allergeni e polvere sottile, purificando l’aria mentre pulisci.

Il design leggero e maneggevole rende la G9 Plus facile da manovrare, consentendoti di raggiungere angoli e spazi difficili da pulire. La scopa elettrica è dotata di vari accessori, tra cui una spazzola motorizzata per tappeti, una spazzola per pavimenti duri, una spazzola per fessure e molto altro ancora, per affrontare una vasta gamma di compiti di pulizia.

La Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è un’eccellente scelta per chi cerca una scopa elettrica senza fili con prestazioni elevate e una serie di funzionalità avanzate. La sua aspirazione potente, la lunga durata della batteria e il sistema di filtraggio HEPA la rendono ideale per mantenere la tua casa pulita e salubre. Con la tecnologia anti-groviglio e il design ergonomico, è anche facile da utilizzare e manovrare.

