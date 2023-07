Vai in FERIE tranquillo proteggendo casa: la FURBATA è questa telecamera a SOLI 58€

Stai per andare in vacanza al mare? Ma hai tantissima paura dei ladri, o di non poter controllare tutto davvero al 100%? Beh, allora dovresti davvero prenderti questa telecamera di Boifun, oggi te la porti a casa con il coupon di 50€, la pagherai 58,99€, invece di 108,99 €. Corri adesso su Amazon, prima che possa terminare, è davvero una bomba!

Vacanze in serenità con questo telecamera. Non avrai più paura dei ladri, da oggi, la trovi con tanto di coupon di 50€. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare gli sconti ed aggiungerla al carrello. Al checkout ti risulterà scontata automaticamente.

Telecamera Wi-Fi esterno con pannello solare, visione notturna a colori, rilevazione di movimento PIR

Tutti quei malviventi che si preparano ad attaccare le case di tutte quelle famiglie che ad agosto vanno in vacanza, non si avvicineranno a casa tua, con questa telecamera. Avrai sempre tutto sempre sotto controllo, senza alcun problema, comprala subito!

Si tratta di un prodotto che può sorvegliare la vostra casa 365 giorni. La telecamera pannello solare ha una batteria da 10800 mAh. La telecamera solare funziona con Alexa.

Ti offre immagini e video 2K giorno e notte. Con LED a infrarossi e faretto, obiettivo grandangolare da 160° e raggio di visione notturna di 10 m. Se si sceglie la visione notturna a colori in modalità visione notturna, la telecamera wifi esterno senza fili accenderà continuamente il flash di notte. La luce intensa e la sirena spaventeranno l’intruso.

Inoltre, è dotata di sensore di movimento PIR e algoritmo AI in modo intelligente le persone e riduce i falsi allarmi causati da insetti, foglie cadute, ecc. Le telecamere solare invierà una notifica in tempo reale al tuo telefono. 1-10 livelli di sensibilità di rilevamento sono regolabili.

Sconto assurdo, che dura ancora pochissime ancora! Corri subito su Amazon, prima che possa finire!

