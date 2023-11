Valigia di bordo EASTPAK Tranverz S: viaggia comodo SENZA pagare extra

L’EASTPAK Tranverz S è una valigia versatile e affidabile progettata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Con il suo design intelligente e la capacità di 42 litri, è l’ideale per brevi viaggi o per chi preferisce viaggiare leggermente.

Con dimensioni di 51 x 32,5 x 23 cm, la valigia Tranverz S è abbastanza compatta da essere utilizzata come bagaglio a mano su molti voli, consentendo di evitare costi aggiuntivi per il bagaglio registrato. Allora prendila adesso in vista delle vacanze natalizie col 35% di sconto a soli 103€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

EASTPAK Tranverz S: e viaggi comodo senza pagare extra

Nonostante le sue dimensioni compatte, questa valigia ha una capacità di 42 litri, offrendo spazio sufficiente per i tuoi effetti personali e vestiti per un breve viaggio. La valigia è dotata di ruote scorrevoli che rendono facile il trasporto, permettendoti di spostarti agevolmente attraverso gli aeroporti e le stazioni. La maniglia telescopica regolabile consente di trainare la valigia con facilità, riducendo lo sforzo durante il trasporto.

La tasca frontale con cerniera offre uno spazio extra per riporre oggetti di facile accesso, come documenti di viaggio o dispositivi elettronici.: Realizzata con materiali di alta qualità, questa valigia è progettata per resistere all’usura e all’usura, garantendo una lunga durata nel tempo.

L’EASTPAK Tranverz S è una scelta affidabile per i viaggiatori che desiderano una valigia pratica e resistente. La sua combinazione di dimensioni compatte, capacità generosa e facilità di trasporto la rende una scelta ideale per chi desidera un compagno di viaggio versatile e di alta qualità. Non importa se stai pianificando una breve fuga o un viaggio d’affari, questa valigia è pronta a soddisfare le tue esigenze. Falla tua adesso col 35% di sconto su Anazon a soli 103€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

