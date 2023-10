Valigia Unisex comoda ed elegante in OFFERTA! Sarà la tua fedele compagna di viaggio

Quando ci spostiamo in treno o in aereo o in autobus, necessitiamo di una valigia compatta, che non occupi molto spazio, ma che, al contempo, ci consenta di inserire quante più cose possibili. E se è possibile, che abbia anche un design elegante, soprattutto quando abbiamo bisogno di mantenere un look a modo. Questa valigia in offerta offre proprio questo: capienza, eleganza e tanto spazio. Oggi paghi la valigia Eastpak Tranverz S con uno sconto del 35%, quindi la paghi solo 103,95 euro! Inoltre, è anche Unisex, dunque ideale per tutti i generi.

Valigia Eastpak Tranverz S: le caratteristiche

Scopriamo meglio le caratteristiche della valigia Eastpak Tranverz S in promozione su Amazon. Partiamo dal doppio scomparto, che ti consente di suddividere in 2 parti ciò che devi portare con te. In questo modo, troverai velocemente ciò che ti serve, senza dover rovistare tutto e metterlo a soqquadro. Inoltre, è molto importante il fatto che sia dotata di una solida chiusura con zip per tenere le tue cose al sicuro! Quando si viaggia, come dicevamo, le dimensioni sono importanti. Parliamo di una valigia che riesce a essere utilizzata come bagaglio a mano in aereo (ovviamente dipende anche dalle politiche adottate dalla compagnia aerea scelta). Ma che ben si adatta anche agli scompartimenti sui treni non proprio generosi. Parliamo infatti delle seguenti dimensioni: Altezza: 51 cm, Larghezza: 32.5 cm, Profondità: 24 cm.

La struttura è solida ma anche morbida, grazie alla combinazione misto nylon 60% e poliestere 40%. Le cinghie di compressione per indumenti ti permettono di tenere tutto in ordine. Le ruote scorrevoli per affrontare le strade cittadine anche con fossi e crepe, nonché destreggiarsi tra aeroporti e stazioni.

Oggi paghi la valigia Eastpak Tranverz S con uno sconto del 35%, quindi la paghi solo 103,95 euro! Inoltre, è anche Unisex, dunque ideale per tutti i generi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.