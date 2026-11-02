Vecchi smartphone Samsung nel cassetto: ecco quanto valgono veramente oggi

Il mercato dell’usato corre, anche perché i nuovi top di gamma costano sempre di più e molti modelli recenti hanno ancora davanti diversi anni di aggiornamenti software.

Il primo dato salta subito all’occhio: tra vendere in fretta e incassare di più c’è una bella differenza. Secondo le rilevazioni pubblicate da Engadget su dati SellCell, un Galaxy S24 Ultra da 256 GB in condizioni “like new” arrivava, il 23 ottobre 2026, a una migliore offerta cash di 449 dollari sui siti di buyback. Per un Galaxy S23 Ultra da 256 GB la cifra scendeva a 291 dollari, mentre un Galaxy S22 Ultra da 256 GB si fermava a 196 dollari.

Con la vendita diretta, però, la musica cambia. Su Swappa, piattaforma statunitense per la compravendita tra privati, il Galaxy S24 Ultra risultava venduto in media a 600 dollari. Il Galaxy S23 Ultra arrivava a 481 dollari, il Galaxy S22 Ultra a 383 dollari, secondo i prezzi medi indicati a ottobre. Il caso del S23 Ultra rende bene l’idea: 291 dollari con il riacquisto immediato, contro 481 dollari di media nella vendita diretta, prima di commissioni e costi di pagamento. Una differenza importante, a patto di voler fotografare il telefono, scrivere l’annuncio, rispondere agli acquirenti e occuparsi della spedizione.

Il confronto pesa ancora di più se si parte dal prezzo di lancio. Il Samsung Galaxy S23 Ultra, uscito nel febbraio 2023, partiva negli Stati Uniti da 1.199,99 dollari. Poco più di tre anni dopo, un modello da 256 GB in ottime condizioni valeva quindi circa un quarto del prezzo iniziale nei canali di riacquisto immediato. Una svalutazione forte, certo. Ma nel mercato degli smartphone non è una sorpresa.

Foldable svalutati: cosa si incassa oggi con Galaxy Z Fold e Z Flip

I pieghevoli di Samsung mantengono prezzi più alti in valore assoluto, ma la perdita rispetto al lancio resta pesante. Il Galaxy Z Fold6 da 256 GB, arrivato sul mercato nel 2024 con un prezzo di partenza di circa 1.900 dollari, otteneva una migliore offerta cash di 512 dollari nei servizi di buyback monitorati. Su Swappa, invece, il prezzo medio indicato era di 657 dollari.

Preparazione alla vendita di uno smartphone usato: telefono, strumenti e confronto offerte su laptop in sottofondo.

Anche il Galaxy Z Fold5 da 256 GB mostrava quotazioni più deboli: 327 dollari come migliore offerta cash. Il Galaxy Z Flip6 da 256 GB, più compatto e meno caro rispetto alla linea Fold, arrivava a 278 dollari nei canali di riacquisto. Sono numeri che confermano un fatto già noto a chi segue il mercato: i foldable attirano molta attenzione al lancio, ma sull’usato pesano ancora i dubbi su cerniere, schermi interni e costi di riparazione.

C’è anche un caso particolare. Il Galaxy S20 Ultra da 128 GB, pur essendo più vecchio e con metà dello spazio di archiviazione rispetto ad alcuni modelli successivi, risultava ancora quotato 136 dollari nella migliore offerta cash. Il dato, però, va preso con cautela: secondo BankMyCell, tra i 17 negozi confrontati era presente una sola offerta utile. Più che una rivalutazione, sembra un mercato molto stretto, con poca domanda e pochi compratori.

Buyback, Swappa o trade-in Samsung: prezzo, tempi e commissioni a confronto

Chi vuole vendere un vecchio Samsung Galaxy ha tre strade principali: siti di buyback, vendita diretta a un privato oppure trade-in Samsung. La prima è la più rapida. Servizi come SellCell mettono a confronto le offerte cash di diversi operatori, mentre Back Market collega il venditore con ricondizionatori professionali e paga dopo il controllo del dispositivo. Di solito si riceve un’etichetta prepagata, si spedisce il telefono e si aspetta la verifica.

La comodità, però, ha un costo. I siti di riacquisto devono poi rivendere il prodotto con un margine, e per questo offrono meno rispetto al prezzo finale dell’usato. Vendere su Swappa può far incassare di più, ma richiede tempo e attenzione: bisogna preparare l’inserzione, caricare foto chiare, dichiarare le condizioni reali del dispositivo e gestire la spedizione. La piattaforma applica anche una commissione venditore del 3%, a cui si sommano i costi di gestione del pagamento.

Il trade-in Samsung segue una logica diversa: niente contanti, ma credito per comprare un nuovo dispositivo. L’importo cambia in base al prodotto scelto e alle promozioni attive al momento del checkout. Un esempio citato da Engadget mostra bene quanto possa variare: durante i preordini del Galaxy S26 Ultra nel febbraio 2026, Samsung offriva 500 dollari per un Galaxy Note 20 Ultra; l’11 marzo, con il telefono ormai disponibile, il credito era sceso a 130 dollari. In questo caso, il tempismo fa davvero la differenza.

Aggiornamenti software e condizioni: cosa fa salire o scendere il valore dell’usato

Il valore di un Galaxy usato non dipende solo da modello e memoria. Contano la batteria, i graffi, il vetro integro, l’assenza di danni da liquidi e, soprattutto, la situazione amministrativa del telefono. Swappa, per esempio, accetta dispositivi interamente pagati, con IMEI pulito, senza blocchi di attivazione, senza vetro rotto e senza danni da acqua. Un dettaglio che molti scoprono solo quando provano a pubblicare l’annuncio.

Pesano anche gli aggiornamenti software. Dalla serie Galaxy S24, Samsung promette sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di patch di sicurezza: in pratica, supporto fino ai primi mesi del 2031. La serie Galaxy S23 dovrebbe ricevere patch di sicurezza fino all’inizio del 2028, mentre la serie Galaxy S22 è attesa con aggiornamenti trimestrali fino ai primi mesi del 2027, dopo aver già ricevuto l’ultima grande versione di Android prevista.

Per chi compra, tutto questo può rendere più interessante un usato recente rispetto a un modello nuovo di fascia media. Per chi vende, invece, significa poter chiedere qualcosa in più se il telefono è in buone condizioni, ha scatola e accessori, e resta coperto da un ciclo di sicurezza ancora valido. Alla fine la regola è semplice: il buyback fa risparmiare tempo, la vendita diretta può portare più soldi, il trade-in Samsung conviene solo quando la promozione è davvero favorevole.