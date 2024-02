VEDERE PER CREDERE: Motorola edge 30 Neo giù del 37% su Amazon

Se c’è uno smartphone Android di fascia media che non dovresti assolutamente farti scappare, quello è proprio il popolarissimo Motorola edge 30 Neo. Protagonista assoluto di una superba offerta di Amazon, quest’oggi il device della casa alata è in vendita al prezzo più conveniente degli ultimi mesi.

Infatti, sfruttando lo sconto totale del 37%, il telefono di Motorola può essere tuo spendendo la cifra di appena 189€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

L’eccellente Motorola edge 30 Neo è in caduta libera su Amazon a un prezzo ridicolo

Spendendo quanto normalmente richiesto per uno smartphone economico di fascia bassa, Motorola edge 30 Neo ti strega dal primo istante con il suo eccellente pannello pOLED da 6.3 pollici a risoluzione Full HD+ da 120Hz. Con il processore octa-core di ultima generazione puoi avviare tutte le app che vuoi senza mai un lag o un tentennamento, mentre con il modem 5G puoi navigare in rete ad altissima velocità ovunque ti trovi.

Alimentato da una batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W, il terminale Android monta anche un modulo fotografico multiplo con un validissimo sensore principale da 64MP per foto e video di qualità.

Prendi al volo l’eccellente sconto di Amazon per il popolarissimo smartphone Android di Motorola, oggi incredibilmente in sconto del 37% con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo (solo per i clienti Amazon Prime).

