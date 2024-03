VEDERE per CREDERE: su Amazon c'è il 50% di SCONTO sul Motorola edge 30 Fusion

Per quanto questa offerta di Amazon possa sembrarti il classico errore di prezzo, sappi che è tutto vero: il Motorola edge 30 Fusion è in vendita con uno sconto immediato del 50%. Apprezzato in lungo e il largo per il carattere da top di gamma, il device dell’azienda alata è in vendita al prezzo di 339€ con la consegna rapida e gratuita in 24 ore.

Motorola edge 30 Fusion monta un fantastico pannello OLED da 6.5 pollici a 144Hz, una vera delizia per gli occhi durante l’utilizzo quotidiano del telefono ma soprattutto quando avvii un contenuto video ad altissima risoluzione Full HD+.

Motorola edge 30 Fusion costa 340€ in meno su Amazon: occasione imperdibile

Alimentato da una batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida, lo smartphone monta l’ancora potentissimo processore octa-core Snapdragon 888+ con di fianco 8GB di RAM e un modem 5G. Inoltre, sul versante fotografico spicca un modulo multiplo capeggiato da un sensore principale da 50MP per foto e video ad alta risoluzione.

Con un risparmio immediato di 340€ hai a portata di mano l’occasione numero uno di Amazon in ambito mobile; fatti furbo e sfrutta subito i servizi Prime, cosicché il device di Motorola possa essere spedito direttamente a casa tua in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.