Velocizza il tuo vecchio PC in 3 secondi con PC Cleaner (è gratis)

Tutti i computer, con il passare del tempo, subiscono un calo di prestazioni più o meno netto. Per alcuni il crollo è così evidente da spingere i loro proprietari a cercare un nuovo dispositivo, con un esborso economico non indifferente. L’acquisto di un nuovo PC non è però sempre la soluzione più logica, anzi.

Prima di comprare un notebook nuovo di zecca, la soluzione migliore è provare a velocizzare il vecchio computer con PC Cleaner, il miglior software per l’ottimizzazione dei PC più datati. Il suo principale punto di forza? Funziona e, soprattutto, è gratuito. Il link al download è disponibile su questa pagina.

Velocizzare un vecchio PC gratis con PC Cleaner

Grazie a PC Cleaner è possibile rimuovere i file indesiderati, accelerare il caricamento del sistema operativo, liberare spazio su disco e migliorare la stabilità generale del sistema. Tutto questo in modo automatico, semplicemente con la pressione di un unico tasto.

Il programma di PC Helpsoft si differenzia dagli altri software di pulizia del computer perché non richiede la registrazione dei dati della propria carta di pagamento, né per eseguire il download né per effettuare una pulizia completa del notebook.

Tra le altre cose, migliora il tempo di avvio e spegnimento di Windows, ripara le associazioni errate dei file e i danni al registro del sistema operativo.

PC Cleaner è disponibile al download gratuito su questa pagina. Una volta scaricato apri il file eseguibile, dopodiché completa l’installazione guidata e lancia il software: per avviare l’ottimizzazione del notebook ci vorranno meno di 3 secondi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.