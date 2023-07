Ventilatore a pale? No grazie: design SPAZIALE e fresco a più non posso

Lascia stare i ventilatori a pale soprattutto se hai bambini in casa. Penso che sia l’incubo più grande del mondo quello del dover controllare che nessuno infili le dita tra la rete di protezione. Rimani al fresco tutta l’estate con questo ventilatore spaziale di Ariete che è sicuro, forte, geniale.

Con uno sconticino andato online su Amazon riesci a portarlo a casa a prezzo conveniente. Collegati sulla pagina ora e acquistalo con soli 66,49€ e un click. Cosa aspetti?

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Ventilatore Ariete da 110 e lode: tuo con pochissimo

Comodo perché piccolo e per niente pericoloso, questo ventilatore di Ariete sembra essere uscito dal futuro ma pensa un po’: lo puoi avere in casa e usarlo per tutto il tempo che vuoi.

Viste le dimensioni ridotte ci metti ben poco a capire dove posizionarlo: sta bene ovunque, anche nelle camere più piccole visto che non è d’intralcio.

Grazie al suo essere silenzioso e al timer integrato lo utilizzi anche di notte senza paura. Hai a disposizione 3 velocità e 3 modalità di ventilazione per cui non vai stretto.

Ovviamente ha anche il telecomando così non devi alzarti ogni due per tre ma gestire le varie impostazioni mentre ti rilassi su letto e divano.

Che altro dirti se non che ha anche le luci LED integrate?

Vivi nel 2040 e acquista il tuo ventilatore Ariete a soli 66€ su Amazon grazie allo sconto, collegati sulla pagina.

