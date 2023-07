Ventilatore a piantana SNAG: comfort, silenziosità e funzionalità avanzate a prezzo OUTLET

Il ventilatore a piantana SNAG è un dispositivo innovativo progettato per offrire un comfort ottimale durante le giornate calde. Con la sua potente tecnologia e una serie di funzionalità avanzate, questo ventilatore si distingue per la sua efficienza energetica, la silenziosità e la facilità d’uso.

Un oggetto indispensabile in questo momento dell’anno dove l’afa sta raggiungendo picchi piuttosto elevati. Approfitta dell’offerta su Amazon, allora, e prendilo a soli 59€ e con le spese di spedizione gratuite. Risparmierai e potrai anche combattere efficacemente il caldo.

Ventilatore a piantana SNAG: comfort, silenziosità e funzionalità avanzate

Il ventilatore a piantana SNAG è dotato di un motore potente che garantisce un flusso d’aria fresca e una ventilazione efficace. Le pale aerodinamiche sono progettate per massimizzare il flusso d’aria e garantire una distribuzione uniforme in tutto l’ambiente. Questo ti permette di godere di una brezza fresca anche nelle giornate più calde.

Con il display digitale touch e il telecomando incluso, puoi regolare facilmente le impostazioni del ventilatore da qualsiasi punto della stanza. Puoi scegliere tra diverse velocità del vento, attivare l’oscillazione a 65° per una distribuzione uniforme dell’aria e inclinare il ventilatore fino a 90° per dirigerlo nella direzione desiderata. Inoltre, il ventilatore è dotato di un timer programmabile, che ti permette di impostare il tempo di funzionamento desiderato e risparmiare energia.

Con la funzione di oscillazione a 65°, il ventilatore distribuisce l’aria in modo uniforme in tutta la stanza, raggiungendo ogni angolo. Inoltre, la rotazione verticale a 90° consente di regolare l’altezza del flusso d’aria in base alle tue preferenze, garantendo il massimo comfort.

Con il suo potente motore, design aerodinamico, funzionalità avanzate e controllo remoto, puoi personalizzare l’esperienza di ventilazione secondo le tue preferenze. La silenziosità e il basso consumo energetico rendono il ventilatore a piantana SNAG una scelta intelligente per coloro che cercano comfort, efficienza e convenienza.

