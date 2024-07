Ventilatore a Torre Cecotec: goditi la MASSIMA FRESCHEZZA ad un MINI PREZZO

Per affrontare il caldo di queste afose giornate estive, non puoi non avere in casa il Ventilatore a Torre Digitale Cecotec! Oggi è disponibile su Amazon a soli 45 euro con uno sconto del 23%.

Ventilatore a Torre Digitale Cecotec: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ventilatore a Torre Digitale Cecotec è un must-have in questo periodo in cui le temperature alte si fanno sentire, soprattutto in casa.

Innanzitutto si caratterizza per la tecnologia TotalControl 3 con una ventola a 3 modalità di generazione dell’aria tra cui poter scegliere. La Modalità BREEZE offre la massima freschezza nel silenzio totale; la Modalità ECO ti permette di mantenere la casa fresca risparmiando energia e denaro sulla bolletta elettrica; la Modalità NOTTE è utilizzabile durante la notte per garantire un sonno riposante con una fresca temperatura.

Inoltre dispone della funzione 3Speed, quindi potrai scegliere tra 3 velocità operative adattando l’intensità del flusso d’aria alle tue esigenze del momento. Allo stesso tempo, la Tecnologia EnergySilence offre una profonda sensazione di aria fresca con il massimo silenzio e comfort. 7

La modalità di utilizzo è davvero semplice grazie alla tecnologia SmartControl con telecomando intelligente della ventola e display LCD per un controllo super intuitivo e veloce.

Per finire, il dispositivo è dotato di un esclusivo motore in rame al 100% ad alta efficienza, affidabile e massima durata. In più ha un timer programmabile fino a 7,5 ore: in questo modo la ventola si spegne automaticamente quando vuoi per risparmiare ulteriormente energia, ad esempio di notte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.