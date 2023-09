Ventilatore a metà prezzo: preparati già per la prossima calda estate!

Gli esperti ci hanno già avvisati: la prossima estate sarà ancora più calda! Meglio dunque già premunirsi, così da non farsi cogliere impreparati. Anche perché verso la fine dell’estate si possono trovare delle ottime offerte poiché i venditori cercano di svuotare i magazzini, pronti a rimpiazzarli con prodotti per la stagione entrante. Il Ventilatore con piedistallo DC viene offerto a metà prezzo! Cosa significa? Che applicando il codice sconto GD3XVKMX al momento dell’acquisto, lo pagherai solo 39,99 euro anziché i quasi 80 del prezzo di partenza!

Il codice sconto, oltretutto, è già preselezionato. Basterà pigiare solo su “Applica” accanto alla voce prima dell’acquisto e il gioco è fatto. Porterai a casa un ventilatore potente, con telecomando. Così potrai controllarlo da remoto senza doverti ogni volta alzare dal letto o dal divano per abbassare o alzare il livello di potenza, spegnerlo o accenderlo.

Ventilatore con piedistallo e telecomando DC: caratteristiche e offerte

Il ventilatore con piedistallo oggetto di questa offerta vanta 8 velocità dell’aria, grazie alla ventola a 5 pale con motore elettrico plug-in di alta qualità. Le impostazioni a 8 velocità consentono inoltre di regolare il flusso d’aria in base alla situazione e il suo potente motore elettrico dispone anche di un’altezza regolabile per una maggiore praticità. Rispetto al solito ventilatore, dispone di Display a LED e telecomando di facile utilizzo, così da avere il controllo completo sulle modalità di funzionamento della ventola indipendente, sulla velocità della ventola e sul timer integrato da 10 minuti a 9 ore.

Il motore, come dicevamo è molto potente, essendo da 65 W, al quale si aggiunge la grande testa della ventola da 16″ (ovvero i nostri 40 cm) che utilizza 5 pale in ABS. L’altezza regolabile tra 115 cm e 135 cm, quindi potrai scegliere su quale posizione rinfrescarti (inpiedi, seduto o sdraiato). A ciò aggiungiamoci che ruota la testa su un angolo verticale di 0 – 50° che raggiunge tutti i punti della casa.

Ultima buona notizia: è facile da montare, quindi non ti perderai tra mille pezzi e viti. Le istruzioni sono altresì intuitive. Combatti il caldo della prossima estate con soli 39,99 euro applicando il Coupon del 50% pigiando semplicemente la voce “Applica”!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.