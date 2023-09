Ventilatore con pinza: risparmia OGGI e preparati alla prossima estate torrida

Uno dei consigli più elementari, ma in fondo giusti e basilari per risparmiare nello shopping, è quello di acquistare ciò che ci serve fuori stagione. Poiché è lì che si trovano le svendite più interessanti. Del resto, gli stessi venditori necessitano di svuotare i magazzini e fare spazio ai prodotti da vendere al momento. E allora, come conviene acquistare un montone a fine giugno, può tornare utile acquistare un ventilatore a fine estate. Poiché puoi trovare una straordinaria occasione che ti ritroverai per il prossimo anno. Come questo comodissimo mini ventilatore con pinza che grazie al doppio sconto in vigore finirai per pagare solo 22,49 euro!

Ventilatore con pinza ricaricabile: perché acquistarlo?

Beh sono tanti i motivi con cui rispondere a questa domanda. Questo ventilatore ricaricabile con pinza è dotato di una batteria da 10000 mAh che può durare fino a 24 ore con una ricarica. Combina la ventola a clip con la ventola da tavolo. Con un robusto morsetto da 3 pollici che consente di attaccarsi ovunque vorrai: dalla scrivania al tapis roulant passando per il comodino fino alla auto. Così da rinfrescarti sempre e ovunque in tutte le tue attività. Il fatto che sia dotata di tre lame da 8 pollici fa sì che possa ruotare più velocemente e quindi emettere più fresco. E’ anche molto silenzioso, quindi potrai usarlo di notte o nella stanza con altre persone che studiano o lavorano senza minimamente disturbarle.

E’ dotato altresì di doppie porte di ricarica della ventola USB, inclusa la porta micro type-c e la porta micro USB. La porta di ricarica USB compatibile con più dispositivi inclusi laptop, adattatori per telefoni cellulari, alimentazione mobile e caricabatterie USB. Quindi potrai ricaricarlo senza la necessità di una presa di corrente. Infine, può ruotare a 360 gradi, quindi ti può seguire in tutti i movimenti. Oltre a 3 flussi di velocità, è dotato anche della modalità di risparmio energetico in modo da poter dirigere l’aria come preferisci. Le dimensioni sono molto ridotte: 8,7P x 21,7l x 25,6H cm.

Insomma, anticipa fin da ora la prossima estate che i meteorologi già preannunciano torrida grazie al doppio coupon del 5 e del 50 percento che potrai applicare in fase di acquisto inserendo una spunta per il primo e pigiando sul bottone “Applica” per il secondo. Pagherai quindi solo 22,49 euro!

