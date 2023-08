VENTILATORE Portatile USB in OFFERTA: quasi regalato

“L’estate sta finendo” cantavano i Righera e in effetti oggi è così. Tuttavia, il caldo sparerà nelle prossime settimane ancora qualche cartuccia. Inoltre, acquistare a fine estate un ventilatore o qualsivoglia strumento per trovare refrigerio, può essere una scelta furba poiché si paga pochissimo rispetto alla bella stagione in corso. Il caso del ventilatore portatile Usb Karfun in offerta su Amazon è proprio un esempio lampante. In pratica, acquistandolo ora, lo avrai quasi regalato. Ovvero, a poco più di 6 euro!

Un piccolo ventilatore portatile Usb, che potrai posizionare sulla tua scrivania mentre lavori, giochi o guardi un film al Pc, dato che occupa davvero poco spazio. Inoltre, praticamente non consuma corrente elettrica, visto che potrai collegarlo al tuo computer. Puoi anche posizionarlo altrove, per esempio in bagno, sempre dall’alto delle sue dimensioni davvero modeste. Attaccandolo perfino allo smartphone!

VENTILATORE Portatile Usb KARFUN: caratteristiche tecniche

Il ventilatore portatile Usb Karfun è un fedele alleato contro il caldo. E’ come un magico folletto da portare ovunque con te, che ti guarderà le spalle. Partiamo proprio dalle dimensioni, che sono uno degli aspetti più interessanti, visto che è alto solo 3 cm, profondo 10 cm e lungo 10 cm. cm. Quindi puoi posizionarlo ovunque, perfino addosso come fosse un ciondolo o un portachiavi qualunque.

L’altra caratteristica interessante è che non richiede un dispendio di energia particolare: puoi ricaricarlo velocemente e la batteria è piuttosto duratura. Ma anche tenerlo attaccato al pc o allo smartphone, sfruttando la loro energia. Una bella notizia, in tempi di costanti rincari di bollette (Potenza 4.5 Watt, Tensione 5 Volt).

Funge anche da torcia elettrica, il che lo rende utile anche per altro per esempio in contesti di scarsa luce come la pesca o il campeggio. Vanta tre velocità diverse e i pulsantini (anche quelli On e Off) si trovano nella parte anteriore. Particolare non trascurabile visto che alcuni modelli simili hanno un unico pulsante posteriore, molto scomodo.

Tutto questo e altro a un prezzo davvero irrisorio: 6.64 euro! Infatti, su Amazon c’è un’offerta pazzesca che ha abbattuto ulteriormente un costo di partenza già di per sé irrisorio. Un acquisto imperdibile quindi, per sfidare le ultime ondate di calore, che non mancheranno per qualche mese ma anche per ritrovarselo per la prossima estate, la quale si preannuncia già rovente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.