Ventilatore Xiaomi con ALEXA in DOPPIO SCONTO: su eBay lo paghi POCHISSIMO

Il caldo è scoppiato e per rinfrescarti in casa non puoi assolutamente non avere un ventilatore di ultima generazione! Oggi su eBay è disponibile il Ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 a soli 68 euro grazie ad uno sconto del 10% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine con il codice promo VACANZE24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, approfitta subito di questo doppio sconto eccezionale!

Ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2: tutte le funzionalità

Il Ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 offre una brezza rinfrescante in qualsiasi angolo della stanza grazie a 2 strai di pale (7 principali e 5 alettate) che ruotano contemporaneamente, aumentando il flusso d’aria per un raffreddamento più potente. Inoltre, grazie ad una portata più ampia, le due pale offrono anche una brezza tridimensionale più delicata.

È possibile scegliere tra diverse impostazioni di velocità, così da passare ad esempio dalla brezza naturale al soffio diretto e viceversa.

Il dispositivo utilizza un motore CC con fili di rame, che offre una maggiore efficienza operativa e una maggiore durata rispetto a quelli con fili di alluminio. In più fornisce una velocità costante per una ventilazione più stabile e un consumo energetico ridotto, con le pale alettate che producono un flusso d’aria massimo di 20m³/min.

La caratteristica di spicco è la sua compatibilità con Alexa: questo vuol dire che potrai utilizzare semplicemente i comandi vocali per ottenere il flusso d’aria desiderato e modificarlo in base alle tue esigenze.

