Ventilatore Xiaomi SILENZIOSO e SMART al MINIMO STORICO su Amazon

Lo Xiaomi Smart Standing Fan 2 è un ventilatore di design, silenzioso e bello da vedere, con controllo intelligente del flusso d’aria. Utilizzabile sia come ventilatore da tavolo o da pavimento, oggi è in offerta al minimo storico su Amazon, dove lo puoi acquistare a 61,99 euro anziché 99,99 euro. Un rapporto qualità-prezzo invidiabile, tant’è che è l’articolo più venduto nella categoria ventilatori a piantana.

Ventilatore Xiaomi al minimo storico su Amazon

Con un design a sette pale, il ventilatore di Xiaomi è in grado di fornire un flusso d’aria silenzioso ma allo stesso tempo potente, assicurando un ambiente fresco anche nelle giornate più calde della stagione estiva. Un’altra caratteristica importante è la sua capacità di connettersi agli altri dispositivi smart della casa per una ventilazione intelligente. Puoi ad esempio associarlo al monitor di temperatura e umidità di Xiaomi, così da regolare il flusso d’aria sulla base delle impostazioni presenti nell’app Mi Home. E a proposito dell’applicazione, grazie a quest’ultima hai la possibilità di controllare da remoto il ventilatore quando sei ancora a letto o al lavoro. Puoi inoltre risparmiare energia preziosa se lo usi in combinazione con un condizionatore d’aria di Xiaomi, consumando appena 1 kWh a settimana.

L’estate non è poi così lontana, tieni conto anche che il clima non è più quello di una volta, per cui già a maggio potrebbero capitare giornate in cui l’uso del ventilatore si renda fondamentale. Cogli al volo l’offerta di Amazon sul ventilatore intelligente di Xiaomi per risparmiare quasi 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.