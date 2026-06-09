Ventoy contro Rufus: perché la chiavetta USB avviabile perfetta non esiste ancora

Comodità, compatibilità e sicurezza non vanno necessariamente d’accordo. Il tema è tornato d’attualità dopo l’analisi pubblicata da IlSoftware.it il 5 giugno, che ha rimesso in fila punti di forza e limiti degli strumenti più usati per preparare supporti di installazione, recupero e diagnostica. La sintesi, lontana dalle tifoserie da software, è chiara: la chiavetta perfetta non esiste ancora.

Ventoy, Rufus e gli altri: cosa cambia davvero quando si crea una USB avviabile

La differenza parte da come questi programmi gestiscono una immagine ISO. Ventoy installa un proprio bootloader sulla chiavetta USB, o su un SSD esterno, e poi permette di copiare più file ISO nello stesso supporto, senza doverlo riscrivere ogni volta. All’avvio del computer compare un menu: da lì si sceglie cosa far partire, che sia una distribuzione Linux, un installer di Windows, Clonezilla, un ambiente di recupero o uno strumento di diagnostica.

Per chi lavora ogni giorno su macchine diverse, magari con una chiavetta da 128 GB collegata a porte USB Gen 2 fino a 10 Gbps, è un bel cambio di passo. “Ne ho una sola e ci metto tutto”, dicono spesso i tecnici. Rufus, invece, resta più classico: prepara una singola USB avviabile per un compito preciso, con opzioni molto curate soprattutto per Windows e per la scrittura delle immagini. In mezzo ci sono strumenti come Balena Etcher, apprezzato perché semplice e disponibile su più sistemi, ma criticato da alcuni utenti per il peso dell’applicazione e per l’uso di Electron.

Multiboot contro scrittura settore per settore: dove si vince e dove si perde

Il punto forte di Ventoy è il multiboot. Su una sola unità possono convivere Windows 11, Linux Mint, Kali Linux, Manjaro, Clonezilla e altri strumenti. E per aggiornarli basta, di solito, un copia e incolla.

Non è un dettaglio. In un laboratorio IT, dove al mattino si reinstalla un portatile, poco dopo si recuperano dati da un disco rovinato e nel pomeriggio si prova una distro Linux, risparmiare tempo fa la differenza. Ventoy gestisce anche casi più avanzati, come l’avvio di installazioni Windows tramite file VHDX, utili quando si vuole portare con sé un ambiente già configurato o una macchina virtuale esportata da Hyper-V. Rufus, però, resta più forte quando serve una cosa soprattutto: prevedibilità. In modalità dd, scrive l’immagine settore per settore sulla chiavetta, copiando in modo più fedele la struttura prevista da chi ha creato la ISO. È meno flessibile, certo. Ma spesso più lineare.

In più offre funzioni molto richieste dagli utenti Windows: può personalizzare l’installazione di Windows 11, creare account locali, aggirare alcuni requisiti hardware e preparare supporti non presidiati, eliminando anche componenti non desiderati nelle versioni più recenti.

Compatibilità, UEFI e vecchi PC: quando la soluzione comoda non basta

Il nodo, alla fine, è sempre la compatibilità. Su sistemi moderni e molto diffusi, da Windows 10 a Windows 11, e con molte distribuzioni Linux, Ventoy di solito funziona senza problemi. Ma “di solito” non vuol dire sempre. Le difficoltà arrivano con computer vecchi, firmware poco collaborativi, macchine senza un buon supporto UEFI, distribuzioni con richieste particolari o sistemi come BSD, Qubes OS, OpenSUSE Leap e altri progetti più di nicchia. In questi casi, copiare la ISO sulla chiavetta può non bastare.

Ed è qui che Rufus torna utile, perché crea un supporto più vicino a quello che il sistema si aspetta di trovare. C’è poi un altro tema, meno visibile ma importante per molti tecnici: la trasparenza del codice. Su Ventoy, nel tempo, alcuni utenti hanno segnalato la presenza di componenti binari precompilati, non semplici da verificare con una build riproducibile.

Lo sviluppatore del progetto ha negato la presenza di codice nascosto e ha spiegato che quei componenti dipendono da scelte pratiche e storiche, legate alla necessità di funzionare con molti firmware e sistemi operativi. Resta però un punto delicato, perché il software interviene nella fase di boot, una delle più sensibili dell’avvio di un computer.

Ventoy, Rufus o alternative: la scelta pratica dei tecnici

Nella vita reale, molti professionisti non scelgono davvero tra Ventoy e Rufus: li usano entrambi. Una chiavetta con Ventoy per il lavoro quotidiano, piena di ISO e strumenti di recupero; una seconda preparata con Rufus quando bisogna installare un sistema su un PC sconosciuto o difficile. Non è la soluzione più elegante, ma funziona. Balena Etcher resta una buona scelta per chi vuole un’interfaccia essenziale e lavora su più piattaforme, anche se il consumo di risorse lascia qualche dubbio.

In scenari più tecnici entrano poi in gioco Easy2Boot, YUMI, Fedora Media Writer, WinSetupFromUSB e le installazioni via rete con PXE o iPXE, utili soprattutto in aziende e laboratori organizzati. Alcuni specialisti usano perfino enclosure IODD, capaci di emulare un lettore ottico e presentare la ISO come un vero CD o DVD: una soluzione che, su hardware molto vecchio, può salvare la giornata. La domanda giusta, quindi, non è quale sia il miglior programma in assoluto per creare una chiavetta USB avviabile.

È quando usare ciascuno. Ventoy vince sulla comodità e sulla gestione di molti sistemi. Rufus convince quando servono affidabilità e controllo. Le alternative coprono casi specifici. La chiavetta USB avviabile perfetta, almeno per ora, resta più un’idea che uno strumento reale.