VERSATILITÀ ESTREMA e prezzo CONVENIENTE: ASUS Chromebook CX1 a 189€

La settimana del Black Friday di Amazon è senza discussione la migliore occasione che ti possa capitare sottomano per acquistare il popolarissimo ASUS Chromebook CX1 a un prezzo davvero conveniente. Infatti, sfruttando lo sconto disponibile nella pagina di acquisto, il notebook convertibile del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 189€.

Sottile, leggero e con un design elegante e piacevole, il computer portatile di ASUS ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane: lo puoi sfruttare per navigare in rete, chattare sui social, guardare i tuoi film preferiti online, studiare, leggere, lavorare e molto altro ancora.

Appena 189€ su Amazon per ASUS Chromebook CX1: occasione unica

Il computer portatile monta un buon pannello da 14 pollici ad alta risoluzione che puoi ruotare a tuo piacimento per lavorare in compagnia, mentre sotto il cofano un valido processore Intel ti fornisce prestazioni eccellenti e una buona gestione dei consumi per ore e ore di utilizzo.

ASUS Chromebook CX1, inoltre, ruota attorno a Chrome OS: il sistema operativo di Google è semplicissimo da utilizzare, veloce, scattante e costantemente protetto contro virus e malware.

Solo su Amazon hai la possibilità di acquistare l’eccellente Chromebook di ASUS a un prezzo così conveniente; fatti furbo e mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

