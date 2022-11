Very Black Friday: per te un Buono Amazon da 10€

Very continua con la sua iniziativa dedicata al Black Friday con un Buono Amazon Buono Amazon da 10€ da 10€ in regalo per chi passa da altro gestore virtuale.

Ecco il Black Friday targato Very!

Il Buono Amazon da 10 euro è compatibile con tutte le promo in potabilità a partire da meno di 6 euro al mese fino ad un costo massimo di 9,99 euro. Vediamo dunque tutte le tariffe attualmente disponibili con questa iniziativa.

Very 5,99 : l’entry level di Very Mobile prevede ben 50 Giga di internet, minuti e messaggi illimitati e verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali. Tutto questo per 5,99 euro ogni mese con 5,5GB di traffico dati da utilizzare in roaming .

: l’entry level di Very Mobile prevede ben di internet, minuti e messaggi illimitati e verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali. Tutto questo per con di traffico dati da utilizzare in . Very 6,99 : l’upgrade successivo offre la bellezza di 100GB di traffico dati in 4G oltre a minuti e SMS senza limiti e verso qualsiasi carrier italiano. Il prezzo varia di un euro in più rispetto alla promo precedente. La tariffa include anche 6,4 Giga di internet in roaming .

: l’upgrade successivo offre la bellezza di di traffico dati in oltre a minuti e SMS senza limiti e verso qualsiasi carrier italiano. Il prezzo varia di un rispetto alla promo precedente. La tariffa include anche di internet in . Very 7,99 : la tariffa che segue gode di 150 Giga di dati in LTE , SMS e chiamate senza limiti verso tutti. Il tutto a 7,99 euro al mese . Inoltre, il traffico in roaming compreso nel canone è di 7,3 Giga .

: la tariffa che segue gode di di dati in , SMS e chiamate senza limiti verso tutti. Il tutto a . Inoltre, il traffico in compreso nel canone è di . Very 8,99 : l’offerta telefonica seguente offre 200 Giga di internet in 4G , minuti illimitati di chiamate verso tutti e SMS senza limiti. Il tutto per un prezzo pari a 8,99 euro mensili . Il quantitativo di internet in roaming è di 8,2 Giga .

: l’offerta telefonica seguente offre di internet in , minuti illimitati di chiamate verso tutti e SMS senza limiti. Il tutto per un prezzo pari a . Il quantitativo di internet in roaming è di . Very 9,99: l’ultima tariffa include 220 Giga di traffico internet, minuti e SMS senza limiti e verso qualsiasi gestore con ben 9,1 Giga di internet in roaming. Tutto questo a soli 9,99€ mensili.

Le promozioni che abbiamo visto sinora sono richiedibili ONLINE solo se si proviene da 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU. ,

Tutte le tariffe hanno una velocità massima raggiungibile di 30 Mbps in download e upload.

Costi ed altro

L’iniziativa di Very è attualmente disponibile fino al 28 Novembre 2022. Inoltre, SIM, attivazione e spedizione sono GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.