Very: PROMO 200GB da 1,99€ per il PRIMO MESE

Very offre la possibilità di attivare in portabilità la sua PROMO a meno di 9 euro al mese con ben 200GB. Vediamo allora come attivare la promozione con primo mese a soli 1,99 euro.

Very: 200GB PROMO BOMBA!

L’offerta mobile in questione prevede ben 200 Giga di traffico internet in 4G con velocità massima raggiungibile fino a 30 Mbps in download ed upload, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS sempre illimitati e verso tutti. Tutto questo a 1,99 euro per il primo mese. Dal secondo rinnovo, il prezzo va a prezzo pieno. La tariffa ha un costo mensile di 8,99€ al mese. Inoltre, nel costo mensile ci sono ben 8,2 Giga di traffico internet

La promozione a meno di 9 euro al mese con questa iniziativa è attivabile solo provenendo da 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Poste Mobile, Rabona, Telmekom, Tiscali Mobile, Vianova e WithU.

L’iniziativa che sconta il primo mese a 1,99 euro è disponibile anche per le promozioni in portabilità a 4,99€, 5,99€, 6,99€ e 7,99 euro. Tutte le offerte telefoniche con la prima mensilità scontata sono valide solo per chi richiede il passaggio da determinati gestori.

Very Mobile è il gestore virtuale ufficiale di WINDTRE ed include nel canone mensile anche il Ti ho Cercato, il RingMe e la navigazione in modalità hotspot gratuita e senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

La tariffa del momento è attualmente disponibile con il primo mese scontato a 1,99 euro è disponibile ONLINE fino al 27 Ottobre 2022.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.