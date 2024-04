Vestiti asciutti IN UN ATTIMO con l'Asciugatrice Electrolux in SVENDITA TOTALE

Per avere i tuoi vestiti sempre asciutti e pronti all’uso dubito dopo averlio lavati, non farti scappare la promozione di oggi sull’Asciugatrice Electrolux PerfectCare 700. Al momento il prezioso elettrodomestico è disponibile su Amazon a soli 454 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita ed, in più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’occasione è davvero irripetibile, non fartela scappare!

Asciugatrice Electrolux PerfectCare 700: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Asciugatrice Electrolux PerfectCare 700 garantisce indumenti perfettamente asciutti con temperature dimezzate.

Grazie alla pompa di calore asciuga i tuoi capi a temperature minime, risparmiando energia, per vestiti come nuovi più a lungo. Nello specifico, utilizzando il SensiCare System, i sensori regolano automaticamente il ciclo di asciugatura in base al carico, riducendo il consumo di energia e il tempo necessario per ottenere risultati impeccabili.

Il dispositivo è dotato di un sistema filtrante EcoFlow: in questo modo avrai un solo filtro da mantenere pulito, garantendo prestazioni ottimali nel tempo e consumi minimi. Inoltre questo modello innovativo combatte il logoramento dei tuoi capi con l’innovativa azione Reverse: le inversioni del cesto riducono la formazione di pieghe, garantendo un’asciugatura ancora più delicata. Così facendo preserva la bellezza dei tuoi tessuti più a lungo, mantenendoli in perfette condizioni.

Anche l’igiene è assicurata: il ciclo Hygiene, certificato da Swissatest, rimuove più del 99,9% dei batteri e virus, garantendo una pulizia profonda e disinfettante a temperature superiori a 60°C. Potrai finalmente asciugare i piumoni, cuscini e vestiti con la massima tranquillità!

