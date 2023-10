VETRINA PRIME DAY: 10 prodotti TOP che potete già mettere nel CARRELLO

La Festa per le Offerte Prime stanno finalmente per arrivare già a partire dalla mezzanotte di domani, 10 ottobre 2023, e con essa, una cascata di offerte e sconti irresistibili su Amazon. Per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo shopping online, abbiamo selezionato 10 prodotti imperdibili in anteprima che puoi già mettere nel tuo carrello. Sono disponibili a prezzi straordinariamente convenienti, ma affrettati, perché queste offerte potrebbero non durare a lungo!

Echo Auto (2ª gen)

Echo Auto (2ª gen) è la nuova versione del noto smart speaker di Amazon che porta Alexa a bordo delle auto (anche le più datate) per renderle smart e funzionali. Il device si connette alla nota assistente vocale dall’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dall’impianto stereo della tua auto tramite cavo AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. L’ultima generazione di Echo Auto è ora disponibile per l’acquisto in Italia: su Amazon puoi farlo tuo al prezzo di 34€, ovverosia a metà prezzo, spedizioni incluse con Prime.

Blink Outdoor

La sicurezza personale e della propria famiglia oggi è più che mai importantissima. Se vuoi proteggere al meglio la tua casa e mantenere tutto sotto controllo, oggi su Amazon hai l’occasione imperdibile di assicurarti un’ottima videocamera di sicurezza in HD senza fili a 49 euro, ovverosia con lo sconto folle di 50,99€ (51%). Basta seguire questo link per andare direttamente sulla pagina del prodotto, dove potrai chiudere subito l’acquisto e usufruire così di un’ottimo prezzo.

Echo Dot 5 e l ampadina WiFi intelligente TP-Link Tapo

La lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo in copia con un Echo Dot 5 sono l’ideale per semplificare ulteriormente la tua vita quotidiana. Oggi puoi averli tutti e due a 28€ con le spedizioni gratis via Prime, risparmiando 27,77€ (49%). Le spedizioni sono gratis con Prime.

Fire TV Stick 4K Se sei un appassionato di cinema e serie TV, non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K a soli 32€, invece che 59,99€. Tutta la smart TV che vuoi, un sacco di funzioni e divertimento per tutta la famiglia, a un prezzo assurdo, con un risparmio di ben il 50%. Spedizioni gratis e veloci con Prime. Con il supporto per i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, puoi accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, Fire TV Stick 4K ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV. Compralo su Amazon a 32€

Apple AirPods 2

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 125€.

Compralo su Amazon a 125€ OPPO Enco Buds2 Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, allora sei capitato nel posto giusto. Queste eccellenti OPPO Enco Buds2 fanno infatti proprio al caso tuo, visto che parliamo di un prodotto top ma al contempo accessibile, a maggior ragione oggi che sono disponibili a soli 24 euro su Amazon, ovverosia con 30,00€ (60%) di sconto. Una mega occasione, dunque, per accaparrarsi questi gioiellini con una spesa irrisoria e le spedizioni gratuite via Prime. Compralo su Amazon a 24€

Cuffie JBL Tune510BT

Per chi ama la musica, JBL rappresenta un marchio tra i migliori in assoluto quando si parla di altoparlanti e diffusori acustici. Se anche tu sei un appassionato e sei alla ricerca magari di un paio di cuffie bluetooth di buona qualità, con in più diverse funzioni utili, allora non puoi lasciarti sfuggire questo modello di JBL Tune510BT a soli 29,90 euro, inclusa la spedizione rapida e gratuita di Amazon. Con meno di 30€ ti porti a casa delle cuffie wireless sovraurali con funzione multipoint e ricarica veloce che di solito costano quasi il doppio.

Samsung Galaxy Watch4 40mm

L’eccellente Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, nelle iconiche colorazioni rosa oro o nero (edizione Bluetooth), sono ancora in promozione con il clamoroso sconto del 55% di sconto su Amazon, anche se ancora per poco, visto che i pezzi in magazzino stanno finendo. E allora non perdere ulteriore tempo e vola sul sito del noto e-commerce mondiale per sfruttare questo super sconto e prendere il tuo preferito a soli 119€, anziché al prezzo di listino di 269€. Le spese di spedizioni sono veloci e gratuite grazie a Prime.

Emporio Armani Orologio da uomo

La collezione di orologi Emporio Armani è ricca di idee e suggerisce sempre nuovi modi di vestire che riflettono lo stile di vita dei giovani d’oggi, come il quarzo a tre sfere: questo movimento elettronico è caratterizzato da un cristallo al quarzo che oscilla. Multifunzione: movimento incorporato in tre sottoquadranti separati, per giorno, data del mese e ora in formato 24 ore. Su Amazon è già in offerta a 187€, ovvero col 41% di sconto.

De’Longhi Dinamica Plus

+

Questi sono solo alcuni dei tanti prodotti incredibili in offerta durante il Prime Day. Assicurati di dare un’occhiata alle altre promozioni e di approfittare di questi affari prima che sia troppo tardi.

