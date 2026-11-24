È il primo passo verso l’attivazione sulle auto compatibili, in attesa del voto europeo previsto a dicembre. La tecnologia deriva dal Full Self Driving Supervised già usato negli Stati Uniti, ma arriva in Europa con paletti più stretti. E con un punto fermo: la responsabilità resta al conducente.

Con la decisione del Mit, l’Italia diventa il dodicesimo Paese dell’Unione europea ad autorizzare il Tesla Assisted Driving. Ed è il primo, tra i grandi Stati membri per popolazione, a dare un assenso formale al sistema. Prima di Roma si erano mossi, tra gli altri, i Paesi Bassi, che ad aprile avevano aperto alla guida supervisionata di Tesla, e più di recente la Finlandia. Un passaggio tecnico, certo. Ma anche politico.

Il ministro e vicepremier Matteo Salvini ha rivendicato la scelta su X, spiegando che il dicastero, “dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità”, ha concesso il via libera all’omologazione provvisoria, anticipando il quadro europeo ancora in discussione. “Un altro passo avanti verso innovazione, tecnologia e mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini”, ha scritto Salvini.

Poco dopo è arrivata la risposta di Elon Musk: “Thank you, much appreciated!”, con riferimento all’Italia e al Mit. Il tema, del resto, era stato affrontato anche in una recente telefonata tra il leader della Lega e il numero uno di Tesla.

Guida assistita, non autonoma: cosa deve fare il conducente

Per gli automobilisti il punto è semplice: il Tesla Assisted Driving non è una guida autonoma senza controllo umano. È una guida assistita supervisionata. Può agire su sterzo, accelerazione e frenata in alcune condizioni, ma chi è al volante deve restare vigile, guardare la strada e mantenere sempre il controllo dell’auto. In caso di incidente o violazione, la responsabilità legale resta al guidatore.

Un guidatore supervisiona la guida assistita in autostrada, con l’interfaccia di supporto visibile sul display di bordo.

Rispetto al Full Self Driving Supervised disponibile in Nordamerica, la versione europea ha regole più severe. Tesla ha ridotto il margine di tolleranza sulla velocità massima dal 50 al 10 per cento, con azzeramento automatico a ogni riavvio della vettura. Sono previsti anche avvisi visivi e sonori anticipati, per richiamare l’attenzione nelle manovre più delicate o quando il sistema rileva distrazione.

Sopra i 130 chilometri orari, secondo le indicazioni emerse nel percorso regolatorio europeo, il conducente deve tenere le mani salde sul volante. In sostanza: l’auto aiuta, ma non sostituisce chi guida.

Model 3 e Model Y, attivazione da remoto e abbonamento a 99 euro

In Italia l’attivazione del Tesla Assisted Driving dovrebbe arrivare a breve con un aggiornamento OTA, cioè da remoto, senza passare per forza in officina. La funzione riguarderà le Tesla Model 3 e Tesla Model Y dotate della piattaforma hardware più recente, la HW4, necessaria per gestire sensori, telecamere e capacità di calcolo richieste dal sistema.

Chi ha versioni precedenti dovrà quindi controllare la compatibilità tramite l’app Tesla o l’assistenza ufficiale. Il prezzo annunciato per il mercato italiano è di 99 euro al mese, in abbonamento. Tesla presenta questa tecnologia come un’evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida già presenti sulle sue vetture, con una gestione più avanzata di traffico, corsie e manovre. Secondo i dati comunicati dalla casa californiana, la piattaforma supervisionata ha accumulato oltre 28 miliardi di chilometri percorsi nel mondo e più di 200 milioni di chilometri nei test su strada in Europa.

Numeri importanti. Ma la prova vera sarà sulle strade italiane: tangenziali, autostrade, svincoli stretti, cantieri mobili. È lì, più che nelle presentazioni, che si vedrà quanto regge il sistema.

Voto Ue di dicembre, la sfida passa da Germania, Francia e Svezia

Il via libera italiano arriva prima dell’appuntamento di dicembre, quando il Comitato Tecnico per i Veicoli a Motore dell’Unione europea dovrà decidere sull’estensione dell’omologazione a tutti i 27 Paesi membri. Per ottenere l’approvazione Ue servirà il sostegno di almeno 15 Stati, a patto che rappresentino insieme il 65 per cento della popolazione dell’Ue.

Non basta quindi avere i numeri sul piano dei voti: conta anche il peso demografico dei Paesi favorevoli. In questa partita, la posizione dell’Italia rafforza il fronte del sì. La Germania, secondo quanto riportato nel settore, sarebbe orientata a dare parere favorevole dopo gli ultimi aggiornamenti software introdotti da Tesla. Restano da seguire le scelte di Francia e Svezia, considerate decisive per superare la soglia richiesta.

Solo allora il sistema potrà uscire dalla fase delle autorizzazioni nazionali provvisorie e arrivare a un riconoscimento europeo più stabile. Per gli automobilisti italiani, intanto, il cambiamento è già iniziato: più tecnologia a bordo, ma anche più attenzione richiesta. E nessuna delega totale alla macchina.