Viaggia a costo zero e senza inquinare col monopattino elettrico di Xiaomi

Il monopattino elettrico Mi Electric Scooter 3 Lite di Xiaomi è bellissimo dal punto di vista estetico, con un design moderno e unico evidenziato dal particolare colore panna scuro, ma anche da quello dell’hardware. Da questo punto di vista questo modello più recente migliora diversi aspetti del telaio e non solo. Strumento perfetto per gli spostamenti in città o in paese senza inquinare, lo trovi adesso su Amazon a un prezzo estremamente vantaggioso, considerando quanto costano di media questi dispositivi, ovverosia solo 453€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Lite

Con un elegante corpo in alluminio di grado aerospaziale, Mi Electric Scooter 3 Lite è un veicolo leggero, robusto e sicuro per i tuoi viaggi. Questo nuovo modello è riuscito a ridurre le dimensioni della base dello scooter per ottenere un centro di gravità inferiore e quindi aumentare la stabilità di guida. Anche la posizione del campanello e del faro anteriore cambiano rispetto alla generazione precedente per una maggiore sicurezza, inoltre vengono utilizzati pneumatici resistenti agli urti che garantiscono un’esperienza confortevole e stabile anche su strade accidentate

Con le sue linee pulite e ricercate, questo monopattino è perfetto anche per chi è alle primissime armi. La cura dei dettagli di questo prodotto lo rende unico nel suo genere. Dal punto di vista tecnico, il Mi Electric Scooter 3 è un modello pensato per sfruttare diverse modalità di utilizzo, da guidare su superfici in pendenza fino al 14% arrivando a un massimo di 25 chilometri all’ora, grazie al motore da 300W. La batteria si ricarica in poche ore e garantisce un’autonomia di guida fino a 30 Km. A garantirti maggiore sicurezza c’è un sofisticato sistema KERS per il controllo della velocità e il recupero dell’energia cinetica, con doppio sistema frenante.

La cosa interessante di questo modello è che ha anche un comodo display LCD integrato per un veloce monitoraggio di velocità di guida, batteria residua, Km percorsi, modalità di guida o connettività Bluetooth. Infine questo modello ha una portabilità migliorata con nuovo design pieghevole per aprire il dispositivo in modo più semplice e sicuro. Insomma, davvero il top del top. Per avere subito l’eccezionale monopattino elettrico di Xiaomi al prezzo di 453€ vai su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

