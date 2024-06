Viaggia IN SICUREZZA con il Compressore d'aria portatile a PREZZO MICRO

Se per le prossime vacanze estive dovrai affrontare lunghi viaggi in auto, non puoi rischiare di rimanere con le ruote a terra! Per questo motivo approfitta subito dell’offerta speciale sul Compressore d’aria portatile CXY, oggi disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Compressore d’aria portatile CXY: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Compressore d’aria portatile CXY è dotato di 4 diversi ugelli ausiliari quindi può essere utilizzato non solo per l’auto, ma anche per la moto, la bici, i palloni da calcio e tutte le altre tipologie di gonfiabili.

Questo dispositivo potentissimo è in grado di gonfiare pneumatici dell’auto in 3 minuti, grazie alla pressione massima di 150 PSI, quelli della moto in meno di 2 minuti e quelli di un pallone in un solo minuto. In più può essere utilizzato anche come power bank per ricaricare i dispositivi USB grazie alla capacità della batteria da 7500 mAh.

È realizzato con un alloggiamento in lega di alluminio estremamente resistente, con 5 fori di raffreddamento e ventola di raffreddamento per una migliore dissipazione del calore e un’elevata durata.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie allo schermo LCD digitale da 2,8″ integrato che mostra le modalità di gonfiaggio (auto, monocicli, biciclette, palloni) con 4 unità di pressione opzionali (PSI, BAR, KPA, kg/cm²). Ciascuna modalità o unità di pressione può essere selezionata a seconda delle proprie esigenze.

Oggi il Compressore d’aria portatile CXY è disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto del 6%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.