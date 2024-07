Viaggia IN SICUREZZA con la Dash cam per auto in DOPPIO SCONTO

Pronto per le vancanze estive? Se devi affrontare un lungo viaggio in auto, abbiamo per te un gadget super utile e versatilissimo! Parlaimo della Dash cam per auto WeBeqer, oggi disponibile su Amazon a soli 35 euro grazie ad uno sconto del 34% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile del doppio sconto, l’offerta è in scadenza tra pochissime ore!

Dash cam per auto WeBeqer: funzionalità e modalità di utilizzo

La Dash cam per auto WeBeqer è progettata per offrire una sicurezza extra sulla strada essendo dotata di una 1080P risoluzione video avanzata che registra ogni dettaglio con precisione.

Grazie all’ampio angolo di visione da 176 gradi, questo modello copre un’ampia porzione della strada garantendo una registrazione completa delle situazioni di guida a largo raggio. Inoltre la funzione di visione notturna della telecamra si adatta automaticamente ai diversi livelli di luce, mantenendo una qualità di registrazione ottimale. Questa regolazione intelligente garantisce prestazioni affidabili indipendentemente dalle condizioni di luce ambientale, anche in piena notte.

Tra l’altro, in caso di impatto questo dispositivo garantisce che le registrazioni specifiche vengano tempestivamente bloccate e protette dalla sovrascrittura così da offrire la conservazione di filmati cruciali relativi a incidenti o eventi imprevisti.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto la videocamera ha un design intuitivo con una semplice installazione: in pochi mnuti potrai montarla sul cruscotto dell’auto e partire in tutta sicurezza.

Oggi la Dash cam per auto WeBeqer è disponibile su Amazon a soli 35 euro grazie ad uno sconto del 34% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile del doppio sconto, l’offerta è in scadenza tra pochissime ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.