Video fake con AI: basta scaricare questa app per gli smartphone e non ti ingannano più

I cosiddetti deepfake sono diventati uno degli strumenti più utilizzati nelle truffe digitali, con conseguenze che vanno dal furto di identità alla diffusione di disinformazione fino alle frodi economiche.

Per rispondere a questo fenomeno in rapida crescita, è stata introdotta una nuova applicazione pensata proprio per gli smartphone: uno strumento che consente di verificare l’autenticità dei video prima di considerarli affidabili. L’obiettivo è offrire agli utenti un sistema semplice per analizzare contenuti sospetti, riducendo il rischio di cadere in inganni sempre più realistici.

Secondo diverse analisi del settore, le perdite legate a frodi basate su contenuti generati dall’AI potrebbero raggiungere cifre molto elevate nei prossimi anni, soprattutto nei mercati più esposti all’uso dei social network. Proprio queste piattaforme, infatti, rappresentano il principale canale di diffusione dei video manipolati.

Un dato particolarmente significativo riguarda la difficoltà di riconoscere i deepfake: anche contenuti di alta qualità vengono individuati correttamente solo in una minoranza dei casi, segno di quanto l’IA generativa abbia migliorato la capacità di imitare volti, voci ed espressioni.

Come funziona l’app anti deepfake

La nuova applicazione per smartphone non si limita a fornire una risposta generica, ma effettua una analisi approfondita del contenuto video e audio. L’utente può caricare direttamente un file oppure inserire un link proveniente dai principali social network o piattaforme video.

Il sistema esamina diversi livelli del contenuto, individuando possibili segnali di manipolazione e valutando anche la struttura del parlato. L’analisi non si ferma alla semplice identificazione del video alterato, ma tenta di comprendere anche il possibile contesto, distinguendo tra contenuti creati per intrattenimento e quelli potenzialmente utilizzati per scopi fraudolenti o ingannevoli.

Al termine del processo viene generato un report dettagliato che include un livello di affidabilità, segnali sospetti rilevati e un’analisi segmentata dell’audio e del video. Questo consente all’utente di avere una visione più chiara sulla natura del contenuto.

Social network e condivisione dei rischi

Una delle caratteristiche più rilevanti è la compatibilità con le principali piattaforme social, tra cui YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e X. Questo permette di verificare rapidamente i contenuti virali che circolano online, spesso alla base di catene di disinformazione.

L’app è in grado anche di riconoscere la presenza di personaggi pubblici, come politici, imprenditori o celebrità, spesso utilizzati nei deepfake per rendere le truffe più credibili. Questo elemento rappresenta un punto chiave nella prevenzione delle frodi basate sull’impersonificazione digitale.

Un’altra funzione utile riguarda la possibilità di condividere i risultati delle analisi. I report possono essere inviati anche a chi non utilizza l’app, facilitando la diffusione di avvisi all’interno di chat private e gruppi di messaggistica, dove spesso i contenuti manipolati circolano con maggiore rapidità.

Disponibilità e modello di utilizzo

L’app è disponibile su Android e iOS ed è stata lanciata in diversi Paesi, inclusa l’Italia. Il servizio è offerto con una formula in abbonamento che prevede diversi livelli di utilizzo mensile, con un periodo di prova gratuito iniziale.

Le versioni disponibili differiscono per numero di verifiche consentite, permettendo sia un uso occasionale sia un impiego più intensivo per chi ha necessità di controllare frequentemente contenuti video.

In un contesto digitale sempre più esposto alla manipolazione, strumenti di questo tipo diventano un supporto importante per aumentare la consapevolezza degli utenti e ridurre il rischio di cadere vittima di contenuti falsi sempre più realistici.