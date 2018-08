Acer OJO 500, video hands-on

Acer introduce una nuova versione del suo visore Windows Mixed Reality all'IFA 2018 di Berlino: denominato Acer OJO 500, include un design modulare con parti facilmente staccabili, che possono essere pulite dopo ogni utilizzo. Sarà disponibile da novembre con un cinghia rigida o morbida.

Progettato per essere utilizzato più volte al giorno, include una rotella interpupillare (IPD) integrata per regolare la distanza tra il display e gli occhi delle persone. Ciò dovrebbe rendere le app e i giochi di realtà virtuale in Windows Mixed Reality un po' più chiari e nitidi.