AGCOM: uno strumento per identificare i call center

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni annuncia il debutto di un nuovo strumento online che permette ai cittadini di risalire all'identità dei call center, partendo dal numero con cui chiamano. L'utilizzo è molto semplice: tutto ciò che bisogna fare è connettersi alla pagina del tool e inserire il numero, così da ottenere in modo immediato una risposta, con le informazioni relative all'azienda. Il tool sfrutta i dati contenuti nel Registro degli Operatori di Comunicazione. Sarà così più semplice inserire chi chiama nella blacklist nel caso in cui la telefonata fosse indesiderata, come spesso accade.