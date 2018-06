AI Guardman: videosorveglianza e IA

Si chiama AI Guardman ed è un innovativo sistema dedicato alla videosorveglianza, indirizzato in particolare a un impiego nei negozi: le immagini acquisite dalla telecamera vengono analizzate in tempo reale da un software che, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, individua tempestivamente comportamenti sospetti o azioni illecite come un furto. In questo modo il commesso o il responsabile del punto vendita possono intervenire, anche in modo preventivo. Il prodotto, già disponibile in Giappone, è stato messo a punto dalla telco nipponica NTT East in collaborazione con il team Earth Eyes.