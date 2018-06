Alcatel 1, smartphone entry level con Android Go

Display 18:9 da 5 pollici (risoluzione 960x480 pixel), processore quad core MediaTek 6739 da 1,8 GHz, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna (espandibili fino a 32 GB), fotocamera posteriore da 5 megapixel, sensore frontale da 2 megapixel e batteria da 2.000 mAh. Il sistema operativo è Android nella sua Go Edition. Le specifiche di Alcatel 1 lo collocano nella fascia entry level del mercato (manca anche il lettore di impronte digitali per lo sblocco). È uno smartphone dual SIM. Tre le colorazioni disponibili per la scocca: Metallic Black, Metallic Gold e Metallic Blue.