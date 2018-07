Alcatel 5V con display FullView 19:9 da 6,2 pollici

Con il suo display FullView 19:9 da 6,2 pollici, lo smartphone Alcatel 5V strizza l'occhio a tutti coloro che non vogliono scendere a compromessi in termini di esperienza visiva durante la riproduzione dei contenuti multimediali. Sulla parte alta dello schermo trova posto un notch per ospitare la fotocamera frontale e l'altoparlante dedicato alle chiamate. A spingere il comparto fotografico un sistema di intelligenza artificiale che analizza la scena inquadrata e ottimizza i parametri di scatto. Lato software, la piattaforma preinstallata al lancio è Android 8.1 Oreo ed è garantito il supporto alla tecnologia Lens di Google.