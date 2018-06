Amazon presenta il set-top box Fire TV Cube

Un vero e proprio cubo (86,1x86,1x76,9 mm per 465 grammi), che già nel design ricorda gli smart speaker della linea Echo. Amazon Fire TV Cube è infatti un set-top box che supporta infatti l'interazione vocale con l'assistente Alexa e permette di riprodurre i contenuti multimediali in streaming sul televisore. Garantito il pieno supporto alla risoluzione 4K, alla modalità HDR e alla tecnologia audio Dolby Atmos. Al suo interno sono presenti un processore quad core da 1,5 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria, WiFi 802.11ac e Bluetooth. Il debutto negli Stati Uniti è fissato per il 21 giugno, al prezzo di 119,99 dollari.