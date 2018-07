Ambi Climate: la climatizzazione diventa smart

Il design e la compattezza di Ambi Climate permettono di integrare il dispositivo in modo discreto all'interno della propria casa, ma la sua azione si fa sentire: si tratta di un accessorio dallo stile quasi minimalista, che rende smart il funzionamento del sistema di climatizzazione grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale. Analizza infatti l'ambiente e di conseguenza regola l'impianto, anche sulla base delle abitudini dei singoli utenti, garantendo così al tempo stesso comfort e risparmio energetico. Non richiede alcun tipo di competenza in fase di installazione. È disponibile per l'acquisto online al prezzo di 149,00 euro.

