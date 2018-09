Animal Crossing su Nintendo Switch: teaser trailer

La serie Animal Crossing è pronta a tornare, stavolta su Nintendo Switch, come annunciato da Nintendo all'ultimo Direct e com'è possibile vedere nel teaser trailer diramato per l'occasione, dove si vede chiaramente il sindaco Tom Nook dire di esser pronto a tornare a lavoro e che il gioco debutterà nel corso del 2019. Ulteriori dettagli saranno condivisi in seguito.