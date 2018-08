Vector è il nuovo piccolo robot di Anki

Vector è il nuovo, piccolo robot progettato da Anki: costantemente connesso al network WiFi domestico, è sempre pronto a interagire tramite comandi vocali per ottenere informazioni come quelle relative alle previsioni meteo, per impostare un contro alla rovescia o per cercare qualsiasi tipo di informazione online. L'aspetto è buffo e simpatico: sembra uscito da un film d'animazione. Il debutto sul mercato statunitense è fissato per il mese di ottobre, al prezzo di 249,00 dollari, ma partecipando alla campagna di crowdfunding lanciata su Kickstarter è possibile acquistarlo a 199,00 dollari.