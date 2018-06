Anthem, il trailer cinematografico

Il progetto Anthem nasce dalla collaborazione tra Electronic Arts e BioWare, con il debutto del titolo fissato per il 22 febbraio 2019 sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'avventura prende vita in un mondo lasciato incompiuto dagli dei, dove l'umanità si trova a lotta per la sopravvivenza contro una natura selvaggia. Il destino è affidato a Gli Specialisti, che con l'aiuto degli strali e delle loro armature potenziate combattono senza sosta. Il gameplay è quello tipico degli action-RPG, caratterizzato da una forte componente multiplayer (fino a quattro giocatori in contemporanea). Questo il trailer rilasciato all'E3 2018.