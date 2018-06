Assassin’s Creed Odyssey: il trailer dell’E3 2018

Il nuovo Assassin's Creed Odyssey porterà la serie Ubisoft nell'affascinante e misteriosa antica Grecia, più precisamente nel 431 a.C., per un racconto che si snoda tra miti, storia e leggende. Sarà il primo capitolo della saga in cui poter scegliere se interpretare un personaggio maschile oppure uno femminile: Alexios o Kassandra. Non mancheranno nemmeno novità per quanto riguarda gameplay (con una libertà d'azione mai vista prima) e sistema di combattimento. La data di uscita è fissata nel 5 ottobre 2018 sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo il trailer di presentazione pubblicato all'E3 2018 di Los Angeles.