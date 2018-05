L’Assistente Google sulle auto di Volvo

Volvo annuncia una collaborazione con il gruppo di Mountain View finalizzata all'integrazione nel nuovo sistema di infotainment Sensus di tecnologie come l'intelligenza artificiale dell'Assistente Google, la navigazione stradale di Google Maps e le applicazioni offerte dalla piattaforma Play Store. In questo modo gli automobilisti potranno interagire con il veicolo attraverso la comodità dei comandi vocali, mentre si trovano alla guida e senza distrazioni, per effettuare operazioni come l'ottenimento delle indicazioni stradali, l'inserimento di un appuntamento nel calendario o l'invio di un messaggio.