L’assistenza da remoto con Microsoft HoloLens

Focus su HoloLens nella conferenza Build 2018 organizzata da Microsoft e rivolta al mondo degli sviluppatori: tra le soluzioni presentate, rivolte principalmente alle realtà professionali, c'è anche Remote Assist. Si tratta di un sistema che sfruttando la tecnologia di mixed reality del visore consente a un operatore di offrire a clienti e collaboratori assistenza da remoto, in tempo reale, guidandoli passo passo nell'esecuzione di procedure anche complesse. La comunicazione tra le parti avviene in modo del tutto sicuro grazie all'impiego di tecnologie come Azure Active Directory e Mobile Device Management.