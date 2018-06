ASUS ROG Phone, un mostro di potenza

Presentato al Computex 2018, ASUS ROG Phone va a inserirsi nella categoria degli smartphone per il gaming in mobilità: un dispositivo che fa della forza bruta e della possibilità di utilizzare alcuni accessori dedicati i suoi principali punti di forza. È il primo telefono con tecnologia 3D Vapor-Chamber Cooling System per il raffreddamento. La scheda tecnica vede la presenza del processore Snapdragon 845 di Qualcomm sottoposto a overclock per il massimo delle prestazioni affiancato dalla GPU Adreno 630 e da 8 GB di RAM LPDDR4. La memoria interna arriva a 512 GB e il sistema operativo è Android.