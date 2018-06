ASUS presenta ROG Strix HERO II

Un laptop per giocare, senza compromessi: ROG Strix HERO II è uno dei modelli presentati da ASUS al Computex 2018 di Taipei, un portatile con schermo Full HD da 15,6 pollici che strizza l'occhio agli amanti dei MOBA, come sottolineato dai tasti QWER resi trasparenti per essere immediatamente individuati. Integra CPU Intel Core i5-8300H o Core i7-8750H, GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 o 1070, fino a 32 GB di RAM e soluzioni SSD, hard disk o ibride per lo storage. Lato software, il sistema operativo è Windows 10, a scelta nelle edizioni Home o Pro. Il prezzo della configurazione è fissato al lancio in 1.699 dollari.