ASUS ROG Strix SCAR II, laptop per il gaming

Presentato al Computex 2018 di Taipei, ROG Strix SCAR II è uno dei nuovi laptop di ASUS dedicati al gaming. È indirizzato in particolare agli amanti degli FPS, come testimonia la scelta di rendere trasparenti i tasti WASD. La scheda tecnica vede la presenza di processori Intel Core i5-8300H e Core i7-8750H, display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, schede video NVIDIA GeForce GTX 1060 o 1070 (con 6 o 8 GB di memoria GDDR5), fino a 32 GB di RAM, SSD da 128, 256, 512 GB o hard disk da 1 TB per lo storage. Il sistema operativo è Windows 10, a scelta nelle edizioni Home o Pro. Il prezzo della configurazione base è 1.999 dollari.