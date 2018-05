ASUS ZenFone 5: IA e fotografia, il test

L'intelligenza artificiale in dotazione allo smartphone ASUS ZenFone 5 permette al dispositivo di riconoscere la scena inquadrata dalla fotocamera e intervenire di conseguenza sui parametri di scatto, così da arrivare a ottenere un risultato finale ottimizzato, pronto per la condivisione immediata sui social network. Sono in totale 16 i contesti identificati dall'IA del telefono: Cane, Gatto, Cibo, Tramonto, Cielo, Prato Verde, Mare, Fiori, Piante, Neve, Stage, Visione Notturna, Testo, QR Code e Ritratto. Ecco un breve test della tecnologia condotto in compagnia di un paio di piccoli aiutanti.