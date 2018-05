Atari VCS: retrogaming e non solo

Nata come riedizione dell'indimenticabile Atari 2600 di fine anni '80 e inizialmente nota come Ataribox, Atari VCS è la nuova console proposta da uno dei brand che hanno segnato la storia videoludica. La fase di pre-ordine è stata avviata sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, riscontrando fin da subito un enorme successo. Oltre a riproporre titoli del passato (tra questi Asteroids, Centipede, Breakout, Missile Command, Gravitar e Yars' Revenge), da gustare con le periferiche Modern Controller e Classic Joystick, il dispositivo è pronto per lo streaming dei contenuti multimediali. I prezzi partono da 299 dollari.