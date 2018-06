Un ballerino e 89 ASUS ZenFone 5

ASUS sceglie un modo curioso e originale per promuovere i suoi smartphone, proprio nei giorni che vedono il modello 5Z fare il suo debutto ufficiale in Italia: attraverso un breve video musicale realizzato con la complicità di un ballerino (Ian Eastwood) e di 89 telefoni. La regia è di Damian Kulash, voce e chitarra degli OK GO, come si può facilmente intuire dallo stile della clip che richiama alla mente quelle che accompagnano i singoli pubblicati dalla rock band statunitense. Focus sulla fotocamera supportata dall'intelligenza artificiale, sulle prestazioni e sul display proporzioni 19:9.