Battlefield 1 Premium Pass, i contenuti

Video panoramica ufficiale del Battlefield 1 Premium Pass, che comprende tutte le mappe, armi, veicoli, modalità e classi dalle espansioni They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse, rilasciate nel tempo. Sarà scaricabile gratis su Origin di EA al termine della open beta di Battlefield V (11 settembre 2018).