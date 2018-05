Battlefield 5, il trailer di presentazione

Un salto nella seconda guerra mondiale, con Battlefield 5. Il nuovo sparatutto di Electronic Arts e DICE, spinto dal motore di gioco Frostbite di ultima generazione, arriverà il 19 ottobre sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo il trailer di presentazione con sottotitoli in italiano, frenetico e carico di adrenalina. Nel titolo saranno presenti numerose sfide multiplayer in cui cimentarsi online con player da tutto il mondo, War Stories da affrontare in singolo e la modalità cooperativa Combined Arms. Effettuando l'acquisto in pre-ordine si avrà accesso alla fase Open Beta.